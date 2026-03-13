Mandorlo in fiore i gruppi in Prefettura per lo scambio dei doni | popoli uniti per la pace

Nella mattinata, nel cortile della Prefettura, si è svolto il tradizionale scambio di doni tra rappresentanti delle istituzioni e delegazioni di gruppi folk provenienti da vari paesi, in occasione della sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento. L’evento ha visto coinvolti numerosi partecipanti, che hanno condiviso un momento di solidarietà e di amicizia internazionale.

Le delegazioni internazionali sono state ricevute nel cortile del palazzo che ospita la sede territoriale del governo. Ieri sera la via Atenea si è trasformata in una discoteca a cielo aperto con lo Street folk fest Il cortile della Prefettura ha ospitato il tradizionale scambio di doni fra le istituzioni e le delegazioni dei gruppi folk internazionali della sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento. A fare gli onori di casa è stato il prefetto Salvatore Caccamo che, nel messaggio di benvenuto ha evidenziato il segnale di fratellanza che ogni anno viene lanciato da Agrigento in occasione della manifestazione folclorica. Il prefetto, nel ricevere i doni dei gruppi, si è anche prestato a momenti di allegria indossando alcuni cappelli tipici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Il Mandorlo in fiore e il messaggio di pace, il prefetto: “Siamo vicini ai popoli in guerra”Il fuoco della concordia fra i popoli arde nella Valle dei Templi di Agrigento dove si è svolta la tradizionale cerimonia dell’accensione del tripode... Mandorlo in fiore, aperte le danze della Sagra: la città è capitale della concordia dei popoliUna splendida giornata di sole ha accompagnato i gruppi folk nella sfilata di apertura del Mandorlo in fiore di Agrigento che fino a domenica... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mandorlo in fiore i gruppi in... Temi più discussi: Agrigento, 78° Mandorlo in Fiore: posticipata a domani l’accensione del Tripode dell’Amicizia; Quanto costano gli spettacoli del Mandorlo in fiore: i prezzi dei biglietti al Pirandello, al Palacongressi e al tempio; Pioggia sulla Sagra del Mandorlo in Fiore, rinviata a domani l'accensione del Tripode; Mandorlo in fiore, I Bambini del Mondo con il gruppo del Messico in visita al reparto di Pediatria. Mandorlo in fiore, domani la passeggiata della Pace e della Fratellanza con i Bambini del MondoNel pomeriggio i bambini del mondo si riuniranno per la preghiera interreligiosa I Popoli per Pace al Centro Don Guanella ... grandangoloagrigento.it Mandorlo in Fiore, cambia la viabilità per la Fiaccolata dell’Amicizia: divieti e parcheggi per il pubblicoIn vista della Fiaccolata dell’Amicizia, uno degli appuntamenti più suggestivi della Sagra del Mandorlo in Fiore, il Comune di Agrigento ha emanato un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale ... scrivolibero.it Fotografa la Festa del Mandorlo in fiore (@fotografalafestadelmandorlo) - facebook.com facebook Il #mandorlo in fiore sfida gli ultimi freddi dell’inverno e annuncia la #primavera. Nei paesaggi della #Marsica è il segno più delicato della rinascita d’ #Abruzzo! IG gabriele_ciutti #viaggioinabruzzo #abruzzoturismo x.com