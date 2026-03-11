Il Mandorlo in fiore e il messaggio di pace il prefetto | Siamo vicini ai popoli in guerra

Nella Valle dei Templi di Agrigento si è svolta la cerimonia dell’accensione del tripode dell’amicizia, evento che apre ufficialmente il festival internazionale del folclore dedicato al Mandorlo in fiore. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e artisti provenienti da diversi paesi. Il prefetto ha dichiarato che l’Italia è vicina ai popoli in guerra, sottolineando il ruolo simbolico della manifestazione.

Il fuoco della concordia fra i popoli arde nella Valle dei Templi di Agrigento dove si è svolta la tradizionale cerimonia dell'accensione del tripode dell'amicizia che, nell'ambito della sagra del Mandorlo in fiore, segna l'apertura ufficiale del festival internazionale del folclore. Il bel tempo.