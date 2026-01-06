Terni attivato il centro operativo comunale per il maltempo | situazione dei torrenti critica ma sotto controllo

A Terni è stato attivato il centro operativo comunale per gestire le criticità legate al maltempo, con i torrenti sotto controllo nonostante la situazione sia valutata critica. La regione Umbria, colpita da condizioni meteorologiche avverse, monitora attentamente l'evolversi degli eventi. Oggi, in occasione dell’Epifania, si svolgerà l’appuntamento “Befana in piazza” alle 17, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Un giorno dell'epifania segnato da condizioni meteorologiche avverse in tutta la regione Umbria. A Terni l'appuntamento "Befana in piazza", previsto per oggi alle 17.30, in piazza della Repubblica è stato annullato per il maltempo. "Abbiamo atteso fino all'ultimo - dichiara l'assessore agli.

