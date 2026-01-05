Maltempo allerta arancione a Latina | attivato il centro operativo comunale

In risposta all’allerta arancione emessa dalla Regione Lazio, il Comune di Latina ha attivato il centro operativo comunale a partire da martedì 6 gennaio 2026. La misura mira a coordinare le operazioni di emergenza e garantire la sicurezza della popolazione in presenza di condizioni meteorologiche avverse. La Protezione civile monitora costantemente la situazione per assicurare un intervento tempestivo ed efficiente.

Latina, 5 gennaio 2026 – È stata attivata dalle prime ore di martedì 6 gennaio 2026 la macchina della Protezione civile nel Latina, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Regione Lazio. Con una nota del 5 gennaio 2026, la Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 ha infatti emesso il documento di Previsione sinottica e QPF, disponendo l’allertamento del sistema regionale di Protezione civile per criticità idrogeologica e idraulica. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

