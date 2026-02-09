Addio a Antonino Zichichi il fisico siciliano che ha segnato la scienza internazionale

La Sicilia e la comunità scientifica piangono la scomparsa di Antonino Zichichi, il fisico siciliano che ha lasciato un segno forte nel mondo della scienza. Oggi, all’età di 96 anni, si è spento lasciando un vuoto enorme tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro. La notizia ha fatto subito il giro delle università e delle istituzioni, con molti che lo ricordano come un punto di riferimento nel campo della fisica e della divulgazione.

La Sicilia e la comunità scientifica internazionale sono in lutto per la morte di Antonino Zichichi, fisico e divulgatore di fama mondiale, scomparso oggi, 9 febbraio, all'età di 96 anni. Fisico di fama mondiale, è stato una delle figure più autorevoli della fisica delle particelle in Italia. Autore di importanti ricerche nei campi della fisica nucleare e subnucleare, a lui si deve la scoperta dell'antideutone. Grande divugatore e scienziato di fama internazionale. Al cern di Ginevra nel 1965 è stato ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

