Un messaggio pubblicato sui social dall’Al Sadd ha riacceso le speculazioni sul possibile trasferimento di Roberto Mancini alla squadra qatariota. La discussione riguarda il futuro dell’allenatore italiano, con interrogativi aperti sulle sue intenzioni e sulla situazione contrattuale. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori, rendendo il mercato ancora più incerto e sotto i riflettori.

Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importante Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi McKennie si racconta: «Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante emotivo. Avrei potuto prendere la via facile quando mi volevano vendere ma.» Milan, guarda chi si rivede!? Visita speciale di Shevchenko a Milanello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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