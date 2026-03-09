Mancini può allenare la Sampdoria senza perdere il ricco contratto con l’Al Sadd ma solo in un caso

Roberto Mancini è in trattativa per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. È sotto contratto con l'Al Sadd in Qatar, ma potrebbe interrompere il rapporto se la FIFA lo autorizzasse. La possibilità di un nuovo incarico senza perdere il contratto con il club qatariota rimane legata a una decisione ufficiale da parte dell'organismo internazionale.

Roberto Mancini potrebbe diventare nuovo allenatore della Sampdoria. Attualmente sotto contratto con l'Al Sadd in Qatar, l'ex CT potrebbe anche sospendere il suo contratto attuale nel caso in cui la FIFA lo concedesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Romagnoli, così è un pasticcio: firma con l'Al-Sadd, ma il contratto non viene depositato. Resta alla Lazio

Tudor ha risolto il contratto con la Juventus, in questa stagione può tornare ad allenare all’esteroDi Marzio: in queste ore è arrivata la risoluzione del contratto con il club bianconero, che era in essere fino al 2027.

Aggiornamenti e notizie su Mancini può allenare la Sampdoria senza...

Panchina Sampdoria, la FIFA può aiutare Matteo Manfredi: ecco perché Roberto Mancini potrebbe liberarsi dall’Al-SaddMatteo Manfredi sogna Roberto Mancini sulla panchina della Sampdoria: un aiuto potrebbe arrivare anche dalla Fifa ... clubdoria46.it

Roberto Mancini può tornare in Premier League: contatti con il Nottingham Forest. Testa a testa con Sean DycheRoberto Mancini potrebbe ricominciare dal Nottingham Forest. La società inglese, che ha esonerato Ange Postecoglou dopo la sconfitta per 3-0 con il Chelsea, ha contattato l'ex CT dell'Italia e ... calciomercato.com