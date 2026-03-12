L'Al-Sadd ha comunicato che Roberto Mancini non può tornare in Qatar, impedendogli di riprendere il suo ruolo. Intanto, sui social, i tifosi chiedono con insistenza che l’ex ct della nazionale alleni la Sampdoria o l’Inter. La decisione dell’allenatore rimane fermamente esclusa dal club qatariota, mentre il suo nome continua a circolare tra i sostenitori delle due squadre italiane.

La pista Samp si potrebbe aprire, come scritto dal Secolo XIX. L'Al-Sadd, intanto, ha fatto sapere che il tecnico è ancora bloccato in Italia, dove era rientrato per motivi familiari. Attraverso un comunicato, l’Al-Sadd ha annunciato che il tecnico Roberto Mancini non può tornare in Qatar. L’ex ct era rientrato la scorsa settimana in Italia per motivi familiari, ma, per il conflitto in Medio-Oriente e il conseguente blocco del traffico aereo, non riesce a rientrare a Doha. Il club ha dunque dichiarato che Mancini è impossibilitato a tornare ad allenare. Sono impazziti i commenti sui social dei tifosi italiani che lo rivorrebbero alla Sampdoria o all’Inter, se non dovesse riuscire a tornare in Qatar. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mancini non può tornare in Qatar e sui social i tifosi lo richiedono sulla panchina di Sampdoria o Inter

Articoli correlati

Roberto Mancini rientra dal Qatar e fa subito visita alla Sampdoria in ritiro! Tutti i dettagliCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra...

Tre anni senza Vialli, il ricordo di Mancini e le iniziative dei tifosi della SampdoriaSono passati tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, indimenticato bomber della Sampdoria dello scudetto e dei successi in Italia e in Europa.

Aggiornamenti e notizie su Mancini non può tornare in Qatar e sui...

Temi più discussi: Roberto Mancini ha fatto visita alla Sampdoria nel ritiro pre Frosinone; Clamoroso Samp: spunta l'idea Roberto Mancini. Ecco come può tornare; Sampdoria, Lombardo soluzione interna. Ma è caos societario; Valzer delle panchine in Serie A: Roberto Mancini e il grande ritorno?.

Non perderti dirette, news e highlightsImpossibilitato a tornare ad allenare l'Al-Sadd. A causa del precipitare della situazione legata al conflitto nel Golfo, Roberto Mancini lascia, momentaneamente, la panchina del club qatariota che ... sport.sky.it

La guerra ferma Mancini: non può rientrare in Qatar. L'Al Sadd lo aspetta ma non c'è una dataRoberto Mancini lascia momentaneamente la panchina dell'Al Sadd. A comunicarlo è stato lo stesso ex ct tramite un comunicato congiunto con il club qatariota pubblicato sui social. In base a quanto co ... msn.com

Nelle prossime partite, l’ #AlSadd avrà in panchina #SergioAlegre al posto di Roberto #Mancini. L’allenatore italiano aveva lasciato il Paese come concordato insieme al club e al momento non è ancora riuscito a rientrare. A comunicarlo è l’Al Sadd: «Sulla ba x.com

Alle già numerose assenze dei vari Mancini, Soulé, Dybala, Dovbyk e Ferguson, probabilmente si aggiungerà anche quella di Koné. Obiettivo di stasera: giocarsela alla grande, ma soprattutto, mantenere il discorso aperto in vista del ritorno. In casa nostra. Da - facebook.com facebook