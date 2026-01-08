Lavoro Istat | disoccupazione al minimo storico Ma calano occupati e salgono inattivi Meloni | Sistema produttivo cresce
A novembre 2026, il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Tuttavia, il numero di occupati diminuisce e gli inattivi aumentano, evidenziando una situazione complessa nel mercato del lavoro. La presidente Meloni sottolinea una crescita del sistema produttivo, mentre i dati ufficiali mostrano trend contrastanti tra occupazione e inattività.
A novembre 2026 la disoccupazione tocca il minimo storico in Italia, con il tasso del 5,7% al livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Nel frattempo tornano a calare gli occupati in Italia dopo due mesi di aumento (-34mila) mentre aumentano gli inattivi (+72mila) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Lavoro, 34mila occupati in meno a novembre e salgono gli inattivi: i dati Istat - A novembre il mercato del lavoro italiano mostra un doppio calo: diminuiscono sia gli occupati sia i disoccupati, mentre cresce il numero degli inattivi. tg24.sky.it
