Lavoro Istat | disoccupazione al minimo storico Ma calano occupati e salgono inattivi Meloni | Sistema produttivo cresce

A novembre 2026, il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Tuttavia, il numero di occupati diminuisce e gli inattivi aumentano, evidenziando una situazione complessa nel mercato del lavoro. La presidente Meloni sottolinea una crescita del sistema produttivo, mentre i dati ufficiali mostrano trend contrastanti tra occupazione e inattività.

