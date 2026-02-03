Nicolas Giani calciatore colpito da una rara malattia muore a trentanove anni

Nicolas Giani, ex capitano della Spal e giocatore del Desenzano, si è spento a 39 anni. Il calciatore, colpito da una malattia rara da tempo, è morto a Desenzano del Garda, dove aveva vissuto gli ultimi anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e tifosi.

Nicolas Giani è morto a 39 anni, a causa di una malattia rara che lo aveva colpito da tempo. Il calciatore, ex capitano della Spal e dell’attuale Desenzano, è deceduto a Desenzano del Garda, dove aveva trascorso gli ultimi anni della propria vita. Era stato uno dei pochi a chiudere la propria carriera calcio su una maglia del lago di Garda, in Serie D, dopo una lunga esperienza in diverse strutture, tra cui la Feralpisalò, la Spal, lo Spezia e il Vicenza. Le sue ultime presenze furono con il Desenzano, dove era arrivato nel 2021, e dove è morto, lasciando una traccia indelebile nella comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ultim’ora, muore a 39 anni Nicolas Giani: ex calciatore di Inter e SPAL

La notizia ha colpito il calcio italiano: Nicolas Giani, ex difensore di Inter e SPAL, si è spento a soli 39 anni.

Nicolas Giani morto a Desenzano per un tumore, l'ex calciatore aveva 39 anni: lascia la moglie e una figlia

È morto a 39 anni Nicolas Giani, ex calciatore che aveva giocato come difensore e terzino in Vicenza e Ferrara.

Mondo del calcio sotto choc: è morto Nicolas Giani, ex capitano della Spal, aveva 39 anni; È morto a 39 anni Nicolas Giani: l'ex capitano della Spal scomparso dopo una malattia; Lutto nel mondo del calcio. Scomparso a soli 39 anni Nicolas Giani, ex calciatore di Serie B e Serie C; Nicolas Giani, morto a 39 anni l'ex capitano della Spal. Lascia moglie e figlia, fatale una lunga malattia.

nicolas giani calciatore colpitoNicolas Giani morto a Desenzano per un tumore, l'ex calciatore aveva 39 anni: lascia la moglie e una figliaL'ex calciatore Nicolas Giani è morto per un tumore. Aveva militato come difensore centrale e terzino sinistro in due piazze, Vicenza e Ferrara ... virgilio.it

Ultim’ora, muore a 39 anni Nicolas Giani: ex calciatore di Inter e SPALLa scomparsa di Nicolas Giani ha scosso il mondo del calcio italiano. L’ex difensore si è spento a soli 39 anni dopo una lunga battaglia contro la ... dailynews24.it

