Nicolas Giani, ex capitano della Spal e giocatore del Desenzano, si è spento a 39 anni. Il calciatore, colpito da una malattia rara da tempo, è morto a Desenzano del Garda, dove aveva vissuto gli ultimi anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e tifosi.

Nicolas Giani è morto a 39 anni, a causa di una malattia rara che lo aveva colpito da tempo. Il calciatore, ex capitano della Spal e dell’attuale Desenzano, è deceduto a Desenzano del Garda, dove aveva trascorso gli ultimi anni della propria vita. Era stato uno dei pochi a chiudere la propria carriera calcio su una maglia del lago di Garda, in Serie D, dopo una lunga esperienza in diverse strutture, tra cui la Feralpisalò, la Spal, lo Spezia e il Vicenza. Le sue ultime presenze furono con il Desenzano, dove era arrivato nel 2021, e dove è morto, lasciando una traccia indelebile nella comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nicolas Giani, calciatore colpito da una rara malattia, muore a trentanove anni.

