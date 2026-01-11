A 20 anni tre mesi in coma per una malattia rara ora porto la fiamma olimpica

A vent’anni, dopo oltre due mesi in coma a causa di una malattia rara, ho affrontato un percorso di resilienza e rinascita. Oggi, porto la fiamma olimpica come simbolo di speranza, determinazione e forza interiore. Questa esperienza testimonia come, anche nelle situazioni più difficili, sia possibile trovare il coraggio di rialzarsi e di guardare avanti con fiducia.

Una malattia rara, a 20 anni. Il buio. Poi la resilienza. Una rinascita culminata dal raggiungimento della fiaccola olimpica, veicolo di messaggi fatti di spirito e forza interiore. Beatrice Testa, 22enne bergamasca di Zandobbio, tra pochi giorni a Iseo sarà una dei tantissimi tedofori che hanno avuto e avranno l’onore di stringere con le proprie mani la torcia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al via il 6 febbraio. Un passo indietro. Siamo nel 2023. Beatrice vive una quotidianità all’apparenza normale e frequenta l’Università di Bergamo, nello specifico la facoltà di Diritto per l’impresa nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Milano-Cortina, oggi dopo 20 anni la Fiamma Olimpica torna a Torino Leggi anche: Agresta (Apmarr): "Fino a 7 anni per individuare una malattia reumatologica rara" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bilancio 2026: dal 2027 scatta la speranza di vita; Quando si va in pensione? Sempre più tardi. Dal 2028 ogni due anni si sale di tre mesi; Pensioni dei dipendenti pubblici 2026–2027: le novità alla luce della Legge di Bilancio 2026; Pensioni, per chi aumentano gli importi e di quanto. Dal 2027 nuovi requisiti: ecco perché. Quando si va in pensione? Sempre più tardi. Dal 2028 ogni due anni si sale di tre mesi - Canali dimezzati nel 2026: via Opzione donna e Quota 103, restano solo vecchiaia e anticipata. repubblica.it

Beatrice Testa: “A 20 anni tre mesi in coma per una malattia rara, ora porto la fiamma olimpica”

Dimenticare un ex non è questione di mesi: secondo uno studio, servono anni solo per arrivare a metà del percorso emotivo, e molto dipende da come è finita la relazione https://bit.ly/dimenticare_ex - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.