maltrattamenti in famiglia conviventi assolti

In un procedimento giudiziario a Piana, due conviventi sono stati assolti da tutte le accuse di maltrattamenti in famiglia. Entrambi erano coinvolti in accuse incrociate per reati diversi ma hanno ricevuto la stessa sentenza di assoluzione. La vicenda ha visto protagonisti un uomo e una donna, entrambi coinvolti in contestazioni legate a comportamenti violenti all’interno dell’abitazione condivisa.

PIANA Conviventi, accuse incrociate, entrambi assolti, per reati diversi. Cominciamo da un uomo della Piana, assolto dal Tribunale di Lucca (collegio formato dai giudici Solombrino, Ciulla e Romano, pm dottoressa Guidotti), dall'accusa di maltrattamento aggravato, previsto quando si verifica alla presenza dei figli in tenera età. Maltrattamenti nei confronti della convivente, secondo quanto sostenuto da quest'ultima. Si tratta di un reato, articolo 572 secondo comma, che prevede la reiterazione di condotte vessatorie. L'uomo, residente nella Piana, era difeso dall'avvocato altopascese Ilenia Vettori. La donna ha dichiarato di essere stata vittima di vari episodi di violenza, sia psicologica sia fisica.

