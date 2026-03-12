Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per la parte occidentale dal foggiano al tarantino Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha diramato un’allerta gialla per la Puglia, in particolare nella zona occidentale che va dal foggiano al tarantino. L’allerta è valida dalle 8 di domani, 14 marzo, e durerà circa dieci ore. Il maltempo prevede temporali che interesseranno l’area durante questa fascia oraria. La situazione richiede attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 di domani, 14 marzo, per dieci ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sulle zone interne e montuose di Puglia occidentale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.         . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

