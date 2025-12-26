Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Codice giallo per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.             L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

