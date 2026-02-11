Nei prossimi giorni, la Calabria dovrà fare i conti con un forte peggioramento del tempo. Piogge intense, venti fino a 140 kmh e mareggiate colpiranno tutta la regione. Le autorità invitano alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

Nelle prossime ore la Calabria sarà interessata da un importante peggioramento meteorologico che coinvolgerà tutta la Regione. Secondo le previsioni, il fenomeno principale sarà rappresentato da precipitazioni abbondanti e diffuse, accompagnate da venti fortissimi, con condizioni che richiedono la massima attenzione da parte della popolazione. Le aree Tirreniche vedranno raffiche fino a 90-100 kmh, mentre le zone interne e Joniche potranno registrare venti estremi fino a 130-140 kmh, con possibili danni a strutture leggere, alberi e linee elettriche. La combinazione di pioggia e vento potrebbe generare allagamenti locali, caduta di rami e detriti, soprattutto nelle aree urbane e lungo le strade più esposte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Calabria: peggioramento del tempo con piogge intense, vento fino a 140 km/h e mareggiate

Approfondimenti su Calabria Piogge

La Sicilia si sveglia sotto un cielo grigio, con mare agitato e pioggia che non dà tregua.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calabria Piogge

Argomenti discussi: Maltempo, piogge in arrivo. Oggi allerta gialla in cinque regioni; Meteo CALABRIA Video: previsioni aggiornate; Maltempo con pioggia, vento e temporali: a Reggio Calabria e provincia è ancora allerta gialla; Maltempo, nuovi temporali in arrivo: pioggia, neve e raffiche di vento. Le previsioni meteo per il weekend.

Meteo: sarà Giovedì 12 la Perturbazione più forte della Settimana, previste piogge battenti. Ecco doveNel corso della giornata il fronte perturbato si sposterà verso levante. Nel pomeriggio registreremo un ulteriore miglioramento al Nord e su gran parte del Centro, mentre al Sud insisteranno ancora le ... ilmeteo.it

Maltempo in Calabria, in vista del peggioramento la Prociv invia ai Comuni un messaggio di pre-allertaPrevisti forte vento, mareggiate e possibili fenomeni di erosione costiera. Chiesto ai Comuni di verificare le procedure organizzative e operative ... cosenzachannel.it

Il maltempo colpirà in particolare la fascia tirrenica. In vista del peggioramento alcuni sindaci hanno deciso di firmare l’ordinanza per sospendere le lezioni https://www.lacnews24.it/cronaca/il-ciclone-ulrike-si-abbatte-sulla-calabria-scuole-chiuse-per-lallerta- - facebook.com facebook