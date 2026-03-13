Malpensa in allarme | Ryanair da Catania atterra senza danni

Giovedì sera, l’aeroporto di Milano Malpensa ha attivato le procedure di emergenza quando un aereo Ryanair proveniente da Catania ha atterrato senza problemi, ma ha fatto scattare un allarme di sicurezza. La situazione ha portato alla massima prontezza delle forze dell’ordine e del personale aeroportuale, che hanno monitorato attentamente l’evento. Nessun danno o ferito sono stati segnalati durante le operazioni.

Un segnale di allarme ha scatenato la massima prontezza operativa alla tarda serata di giovedì presso lo scalo di Milano Malpensa, coinvolgendo un velivolo Ryanair in arrivo da Catania. Il comandante ha comunicato alla torre un'incertezza sul funzionamento del carrello d'atterraggio, attivando immediatamente i protocolli di sicurezza che hanno portato ambulanze e vigili del fuoco sulla pista del Terminal 2. L'atmosfera si è caricata di tensione tra il personale aeroportuale e i viaggiatori presenti, ma l'esito finale è stato positivo: al momento del contatto con il terreno, il sistema di atterraggio ha funzionato come previsto, permettendo una discesa sicura senza danni per l'equipaggio o i passeggeri.