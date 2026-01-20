Maltempo nella notte disagi all' aeroporto di Reggio | volo da Malpensa atterra a Bari

Durante la notte, il maltempo ha causato disagi all'aeroporto di Reggio Calabria, portando alla deviazione di un volo proveniente da Malpensa e atterrato a Bari. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a interessare le regioni meridionali, influenzando le operazioni aeroportuali e richiedendo attenzione e cautela da parte dei passeggeri e delle autorità.

Il maltempo che sta colpendo le regioni meridionali mette in allerta anche l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Nonostante l'aumentare della forza del vento, nella giornata di ieri la sitiazione era stata tranquilla ma nella notte un volo Ryanair proveniente da Milano Malpensa non è.

Leggi anche: A causa del maltempo dirottato dall'aeroporto d'Abruzzo a Bari il volo proveniente da Malpensa

Maltempo e disagi in aeroporto: dirottati nella notte due voli RyanairA causa delle condizioni meteorologiche avverse, probabilmente nebbia, due voli Ryanair sono stati dirottati nella notte all’aeroporto d’Abruzzo.

