Cade dalla bici e va in arresto cardiaco | rianimato e portato in ospedale
PIETRASANTA – Ciclista di 67 anni cade dalle due ruote e va in arresto cardiaco. È successo questa mattina (21 dicembre) poco prima delle 10 in viale Roma a Marina di Pietrasanta. L’uomo è stato sottoposto al massaggio cardiaco p rima dai presenti, seguendo le indicazioni fornite dalla Centrale 118, e poi dagli stessi sanitari giunti sul posto. L’uomo è stato quindi rianimato tanto che il battito è ripreso ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. L’intervento è stato effettuato daautomedica di Querceta, ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi e polizia. Da chiarire la dinamica precisa: cioè se l’uomo ha avuto un malore e poi è caduto oppure se l’arresto cardiaco è stato causato della caduta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
