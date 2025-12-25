L'adolescente è stato colto da infarto mentre giocava in un campetto lungo la Pontebbana (Pordenone). Inutili le manovre di rianimazione e il ricovero in Ospedale. Solo poche ore prima, comunica la società calcistica, stava bene, "si scambiava gli auguri di Natale sul gruppo Whatsapp" È morto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pordenone, 15enne Paul Ampong morto per "malore improvviso" mentre giocava a calcio: colto da arresto cardiaco dopo scontro con avversario

Leggi anche: Ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi morto a 66 anni "dopo malore improvviso" mentre giocava a padel, ha battuto la testa contro un palo

Leggi anche: Porto Ercole (GR), Matteo Legler morto a 29 anni per infarto dopo malore improvviso su un campo da calcio, fra 2 mesi sarebbe diventato padre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tragedia di Natale a Pordenone, Paul Nana Ampong muore a 15 anni su un campo da calcio; Scontro durante una partita con gli amici, va in arresto cardiaco: quindicenne muore dopo il trasporto in ospedale; Precipita dalla seggiovia da 10 metri su un blocco di cemento: è gravissimo. Il 32enne è rimasto impigliato con uno scarpone nella rete...; Ladro in ciabatte ruba la bombola di gas dal fungo riscaldante del dehors: ripreso in un video.

Il dramma durante la partita di calcio e poi la corsa disperata in ospedale, Paul Nana Ampong è morto a 15 anni - E' morto all'ospedale di Pordenone a soli 15 anni Paul Nana Ampong, promessa quindicenne dell'Asd Torre, a seguito di un malore che lo ha colpito durante una partita di calcio. ildolomiti.it