Malattie rare | Riva Cnel ‘chiediamo obbligo di tutela per pazienti fragili’ per salute orale

Da quotidiano.net 5 feb 2026

Il presidente del Cnel, Riva, ha chiesto di imporre un obbligo di tutela per i pazienti fragili, in particolare quelli con malattie rare. Durante un evento, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere di più la politica per migliorare la salute orale di queste persone. Con l’onorevole Loizzo, Riva ha spiegato come vogliano creare un sistema che si occupi di chi ha bisogno, anche in ambiti come l’odontoiatria. La proposta mira a garantire più attenzione e assistenza a chi spesso si trova senza adeguate risposte.

“Con l’onorevole Loizzo, Sioh-Società italiana di odontostomatologia per l'handicap e FedEmo-Federazione delle associazioni emofilici, vogliamo creare un mondo diverso, in cui la politica si fa carico anche di pazienti fragili. Vogliamo proprio mettere” nero su bianco “l'obbligo di poter tutelare questi pazienti dal punto di vista sanitario”. Così Francesco Riva, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e coordinatore del gruppi di lavoro ‘Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute’, partecipando al convegno ‘Odontoiatria speciale nel soggetto fragile’ promosso e organizzato dalla Sioh insieme a Fedemo e al Cnel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

