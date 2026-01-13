Maxi truffa allo Stato su gas medicali tra medici e pazienti compiacenti 12 le misure cautelari | i nomi

Un’indagine dei carabinieri del Nas di Reggio Calabria ha portato all’esecuzione di dodici misure cautelari in relazione a una presunta truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale. L’inchiesta riguarda un sistema illecito legato alla fornitura di bombole di ossigeno, mai consegnate ai pazienti, coinvolgendo medici e altri soggetti compiacenti. L’operazione evidenzia problematiche nel settore dei gas medicali e delle forniture sanitarie.

Una vasta operazione dei carabinieri del Nas di Reggio Calabria ha portato all'esecuzione di dodici misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, legata alla fornitura di bombole di ossigeno mai consegnate ai pazienti.Le accuse.

