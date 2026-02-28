Malattie rare | Asl Roma 1 nuovo portale per supportare medici e pazienti

In occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare, la Asl Roma 1 ha lanciato un nuovo portale dedicato a medici e pazienti. Lo scopo è fornire informazioni e supporto pratico per le persone coinvolte in queste condizioni. La struttura online si rivolge a chi cerca risposte e assistenza, facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi offerti dall’azienda sanitaria.

La Asl Roma 1 presenta un innovativo portale per la gestione delle malattie rare, promuovendo integrazione e supporto ai pazienti. In occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare, la Asl Roma 1 rinnova il suo impegno verso la prossimità e l'integrazione socio-sanitaria. Presso il prestigioso Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito, l'azienda ha presentato il nuovo portale Malattie rare, un ecosistema digitale progettato per supportare Medici di medicina generale (Mmg), Pediatri di libera scelta (Pls) e professionisti sanitari nella gestione dei percorsi assistenziali. Questo portale consente di censire le patologie rare seguite presso la Asl Roma 1, offrendo uno strumento di orientamento rapido che facilita l'invio dei pazienti verso le strutture specialistiche più idonee.