malagiustizia la condanna a landolfi e la promozione sospetta

Qualche settimana fa, il quotidiano ha riferito della condanna di Landolfi e di una promozione sospetta legata al suo caso. La vicenda giudiziaria dell’ex ministro è tornata alla ribalta, evidenziando dettagli che si intrecciano con le recenti discussioni referendarie. La notizia ha suscitato attenzione, rivelando aspetti poco noti di un procedimento legale ancora sotto i riflettori.

Quando un paio di settimane fa il Tempo si è occupato del caso Landolfi, mai avremmo immaginato che la storia giudiziaria dell'ex ministro potesse racchiudere un "sequel" capace di illuminare come pochi altri i termini dell'attuale contesa referendaria. Tanto in più in presenza di un “taglia e cuci” che ha fatto subito apparire la sentenza come più figlia della tutela della casta togata che della sete di giustizia. Apposta per partorirla c'è voluto il forcipe arrugginito dell'art. 507, una reliquia del passato sopravvissuta nel nuovo Codice e che dà al giudice il potere di esperire la nuova prova ove sia «assolutamente necessario». Nel caso di specie, un pentito più spremuto di un limone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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