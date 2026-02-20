Portobello | La miniserie che racconta la spaventosa malagiustizia di Enzo Tortora
Marco Bellocchio ha portato in TV la vicenda di Enzo Tortora, accusato ingiustamente e costretto a subire un processo sbagliato. La serie ripercorre le bugie e le cattive intenzioni di chi ha contribuito alla sua caduta, evidenziando come il sistema giudiziario abbia fallito nel proteggere un uomo innocente. La narrazione mette in luce una storia di ingiustizia che ancora oggi lascia senza parole. La miniserie sarà trasmessa questa sera sul canale pubblico.
Caso Tortora, Augias ammette: "Anch'io ebbi un dubbio". Gaia Tortora: "Non deve vergognarsi" Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: "Ha tradito Paolo Bonolis". Le rivelazioni choc nell'autobiografia Marco Bellocchio porta sullo schermo il drammatico caso di Tortora, tra menzogne, invidie e un sistema giudiziario impietoso. Portobello, la miniserie firmata da Marco Bellocchio, racconta uno dei casi più gravi di malagiustizia nella storia italiana, quello subito da Enzo Tortora.
La miniserie Portobello, cronaca dello spaventoso caso di malagiustizia subito da Enzo Tortora, è la fiera di mediocri e invidiosiMarco Bellocchio racconta la caduta di un idolo televisivo annientato dalle menzogne, dalla gelosia, dall'immoralità e da un sistema giudiziario imperdonabile ... wired.it
Portobello, Gaia Tortora ha visto la serie sul padre Enzo: Non facile, grazie a Dio non c'erano socialGaia Tortora, figlia di Enzo, ha parlato della serie Portobello (HBO Max) sul caso giudiziario che coinvolse il padre: Non è stato facile ... virgilio.it
“Bellocchio è un artista immenso, uno dei più grandi registi al mondo”: Fabrizio Gifuni che interpreta Enzo Tortora nella serie diretta da Marco Bellocchio “Portobello”, ospite a #EffettoNotte Oggi #20febbraio ore 23 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App - facebook.com facebook
39 anni fa oggi. Dopo uno dei più clamorosi orrori giudiziari della nostra storia recente, Enzo Tortora tornava al suo "Portobello". Era il 20 febbraio 1987. x.com