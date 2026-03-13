Oggi il canale YouTube del Milan ha pubblicato ‘Mike Maignan: Beyond the Magic’, un documentario dedicato al portiere francese. Durante il video, Maignan ha parlato di Allegri, definendolo un tecnico di alto livello per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento in campo. Il filmato mostra aspetti della sua carriera e del rapporto con l’allenatore.

Oggi il canale YouTube del Milan ha pubblicato 'Mike Maignan: Beyond the Magic', un documentario dedicato al portiere francese rossonero. Nel video, l'estremo difensore del Diavolo si racconta, soffermandosi su diversi temi legati alla sua mentalità e alla sua esperienza con la maglia del Diavolo. Nella chiacchierata non poteva mancare un commento su Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina rossonera dopo diversi anni. Con lui è tornato anche un Milan al top, con voglia di rivalsa dopo la negativa stagione passata. Di seguito le parole di 'Magic' Mike. "Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan su Allegri: “È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento in campo”

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Da tempo volevo parlare in modo profondo con Mike #Maignan. Colpiscono gli occhi con cui parla: serio, diretto, pretende costante contatto visivo. "Beyond the Magic" vuole andare oltre e raccontare il capitano del #Milan, dalle banlieue a San Siro. Su @acmi x.com

#Fofana carica l'ambiente per il rush finale, #Maignan e la sua leadership alla guida del #Milan. Anche il mercato con l'attacco protagonista. Nel primo commento trovi tutto questo nelle top news della mattina #SempreMilan - facebook.com facebook