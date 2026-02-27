Collante dello spogliatoio e grande rapporto con Maignan | Terracciano viaggia verso il rinnovo

Il portiere Terracciano è in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto. La società punta a mantenere stabilità tra i pali, dopo aver già rinnovato il contratto di Maignan. Terracciano ha un buon rapporto con il portiere francese e rappresenta una presenza importante nello spogliatoio. La trattativa tra le parti è in corso.

Come scrive 'Tuttosport' il portiere Pietro Terracciano sarebbe stato a un passo dal firmare un contratto biennale con la Cremonese in estate. Affare saltato per la scelte di Sportiello di tornare all'Atalanta e lasciare il Milan. Il Diavolo fu costretto a cercare un secondo portiere nuovo buttandosi proprio su Terracciano, chiudendo l'operazione di calciomercato in 48 ore. Come sottolinea il quotidiano l'ex Fiorentina si sarebbe dimostrato un elemento prezioso anche come collante dello spogliatoio. Quando è stato chiamato in causa ha collezionato due clean sheet. LEGGI ANCHE: Schira sul Milan: "Frizioni interne e confusione sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

