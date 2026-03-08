Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter | il tributo ai medagliati di Milano Cortina

Prima del derby tra Milan e Inter, i giocatori rossoneri hanno reso omaggio alle medagliate di Milano Cortina, tra cui Brignone e Paris. La squadra si è riunita per un momento di solidarietà e rispetto nei confronti degli atleti azzurri, ricevendo un caloroso abbraccio che ha coinvolto tutto il gruppo. L’evento si è svolto prima della partita di calcio nel rispetto delle medaglie conquistate agli ultimi Giochi invernali.

Coni, 6.570.000 euro ai medagliati: Milano Cortina costa quasi come un'Olimpiade estiva Milano Cortina, il comandante dell'Arma si congratula con gli atleti carabinieri medagliati alle OlimpiadiIl generale Salvatore Luongo elogia Federica Brignone, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner per i trionfi e l'impegno olimpico Il comandante generale... Altri aggiornamenti su Milano Cortina. Il Milan abbraccia Brignone e Paris prima del derby con l'Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina(Adnkronos) - Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l'Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d'eccezione, Federica Brignone e Dominik Pari ... msn.com Milano-Cortina 2026: magia di Federica Brignone nel SuperG. La medaglia più bella 315 giorni dopo il terrificante infortunioFederica Brignone vince la medaglia d'oro nel SuperG femminile. La presenza di Federica era in dubbio fino a pochi giorni prima dell'inizio dei Giochi. Quinta medaglia d'oro azzurra ... affaritaliani.it