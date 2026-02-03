Martina Colombari compie 50 anni e si mostra più sicura che mai. Tra l’ultimo spettacolo teatrale e il successo del film ‘Buen Camino’, l’attrice e ex modella si racconta senza filtri. Dice che a questa età non bisogna essere perfetti, ma autentici, e che uscire dagli schemi aiuta a sentirsi viva. La sua felicità, dice, viene dal fatto di essere vera, non dalla perfezione.

Riccione (Rimini), 3 febbraio 2026 – Momento d’oro per Martina Colombari. Da ‘Ballando con le Stelle’ allo spettacolo teatrale ‘Venerdì 13’, passando per il film campione di incassi ‘Buen Camino’ con Checco Zalone. Sul suo profilo Instagram, dove è sempre molto attiva, ha postato un video dove esprime tutta la sua felicità per il debutto del nuovo spettacolo teatrale: “E’ andata benissimo, anche grazie al nostro regista Roberto Ciufoli e a tutti i colleghi”. Un paio di giorni fa aveva fatto sue le parole dello psicoterapeuta Oscar Travino: “Non devi essere ‘brava’, devi essere ‘vera’. Te stessa, e tanto basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martina Colombari, la ‘felicità disobbediente’ a 50 anni: “Non devi essere brava, devi essere vera. E fuori dagli schemi”

