Kelly sicuro | Qui devi vivere e respirare questa maglia Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa

Da calcionews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly dice di sentire un’atmosfera diversa quando si parla di Inter e Juve. Il giocatore conferma che qui, a Milano, si deve vivere e respirare questa maglia, e l’ambiente si percepisce più intenso rispetto ad altri momenti. Kelly si apre e spiega quanto il clima in città sia diverso, più carico di emozione e passione per le sfide tra le due grandi squadre.

Kelly a CBS: «Alla Juventus devi vivere e respirare questa maglia: è così che deve essere. Sfida con l’Inter? Atmosfera diversa»

Lloyd Kelly spiega che per lui alla Juventus bisogna vivere e respirare quella maglia, senza mezze misure.

Kelly avvisa la Juve: “Qui devi avere ambizione, pensiamo a vincere”

Alla vigilia degli impegni imminenti, dalla Continassa arriva una comunicazione chiara: la Juventus intende mantenere e rafforzare la propria ambizione.

Chi ha i giovani più interessanti tra Juve, Milan e Inter

