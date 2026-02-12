Kelly sicuro | Qui devi vivere e respirare questa maglia Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa

Kelly dice di sentire un’atmosfera diversa quando si parla di Inter e Juve. Il giocatore conferma che qui, a Milano, si deve vivere e respirare questa maglia, e l’ambiente si percepisce più intenso rispetto ad altri momenti. Kelly si apre e spiega quanto il clima in città sia diverso, più carico di emozione e passione per le sfide tra le due grandi squadre.

