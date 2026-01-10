Ti proteggi davvero quando fai un prelievo al Bancomat? C’è una cosa che devi assolutamente fare

Se fai spesso prelievi al Bancomat, è importante conoscere le misure di sicurezza da adottare. Molti credono di essere sufficientemente protetti, ma ci sono semplici accorgimenti che possono fare la differenza. In un’epoca in cui i pagamenti digitali sono sempre più diffusi, capire come tutelare i propri dati e il proprio denaro rimane fondamentale per evitare rischi inutili. Ecco cosa devi assolutamente fare per proteggerti.

Nell'era dello shopping digitale e dei pagamenti via smartphone, tendiamo a pensare che i pericoli per il nostro portafoglio viaggino solo su internet. Eppure, la strada e gli sportelli fisici restano un terreno di caccia molto redditizio per i malintenzionati. Non si tratta più solo di scippi, ma di vere e proprie manomissioni tecnologiche invisibili a un occhio inesperto. Per difendere i propri risparmi non servono sistemi complessi, ma una maggiore consapevolezza di ciò che accade intorno a noi nel momento in cui digitiamo il nostro codice segreto. I criminali oggi sono in grado di installare microscopiche telecamere all'interno o sopra la struttura del Bancomat.

