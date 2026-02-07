Hojlund | Mi allenerò sui rigori ho avuto fortuna Voglio essere decisivo

La partita tra Napoli e Genoa si è decisa all’ultimo minuto, grazie a un rigore di Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese ha detto di aver avuto fortuna e che si allenerà sui rigori, perché vuole essere decisivo per la squadra. La vittoria in extremis ha fatto esplodere di gioia i tifosi napoletani, mentre i genoani devono ora riflettere sulle occasioni mancate.

La vittoria in extremis del Napoli sul Genoa, siglata dal rigore decisivo di Rasmus Hojlund, ha offerto l'occasione per un'analisi accurata della serata. L'attaccante danese ha espresso soddisfazione per la rete ma ha anche sottolineato l'importanza di migliorare la tecnica dai undici metri e di riconoscere la componente di fortuna legata all'esecuzione. Le impressioni post-gara, rilasciate ai microfoni di DAZN, hanno messo in luce sia la responsabilità personale sia i meriti collettivi che hanno condotto il team alla vittoria. Nel corso dell'intervista, Hojlund ha rimarcato l'impatto della rete sull'esito finale e ha ammesso di dover allenarsi sui rigori per elevare la consistenza della sua trasformazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Hojlund: «Mi allenerò sui rigori, ho avuto fortuna. Voglio essere decisivo» Approfondimenti su Napoli Genoa Hojlund ammette: «Devo allenarmi un po’ sui rigori, sono stato fortunato. Mi piace prendermi la responsabilità» Dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa, Rasmus Hojlund si prende la scena. “Io e Sinner ossessionati. Parlo con la psicologa quando voglio sfogarmi, per fortuna non ho più avuto quella sensazione di Miami”: parla Alcaraz La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Genoa Hojlund a DAZN: Mi piace prendermi la responsabilità, ma mi devo allenare sui rigori. Vergara? Sta facendo benissimoIl Napoli espugna il Luigi Ferraris: Genoa violato 2-3 tra le mura amiche. Vittoria al cardiopalma in inferiorità numerica allo scadere per gli uomini di Antonio Conte, che grazie al rigore trasformat ... gonfialarete.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.