Mafia e tangenti Bernadette Grasso sentita dai pm | ammette i contatti con Vetro presentato da Iacolino

Bernadette Grasso, deputata regionale di Forza Italia e vicepresidente dell’Antimafia in Sicilia, è stata ascoltata come testimone dalla Procura di Palermo nell’ambito di un’indagine che ha portato all’arresto di un dirigente regionale e di un mafioso massone. Durante l’audizione, ha confermato di aver avuto contatti con Vetro, presentato da Iacolino. La sua deposizione si inserisce in un’indagine su mafia e tangenti.

La deputata di Forza Italia ascoltata come testimone. Si dimette dalla carica di vicepresidente dell'Antimafia regionale. Oggi l'interrogatorio del manager al Palazzo di giustizia "Minc.. questo è uno sbirro": così il dirigente regionale e l'imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati Come si apprende, Grasso, avrebbe ammesso di avere avuto dei contatti con Vetro, condannato per mafia. Gli era stato presentato da Iacolino. La parlamentare ha sostenuto di non aver avuto dubbi su Vetro in quanto presentatogli dall'eurodeputato che conosceva da tanto tempo. Bernadette Grasso si è autosospesa dall'incarico. Niente soldi per l'imprenditore mafioso, il burocrate dà la colpa all'assessore regionale: “Non capisce un caz. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Incontri segreti e tangenti: la rete di Vetro-Aveni tra mafia, sanità e politica sicilianaL’inchiesta della Dda ricostruisce come Salvatore Iacolino avrebbe facilitato gli imprenditori in sanità e lavori pubblici, mentre tensioni politiche...

L'inchiesta sulla Sanità, Bernadette Grasso: "Valuto l’autosospensione da vicepresidente della Commissione Antimafia"Respinge ogni insinuazione e valuta l'autosospensione da vicepresidente della Commissione Antimafia all'Ars.

L’onorevole Grasso in Procura. Il boss Vetro, Iacolino e quei posti di lavoroPALERMO – È stata convocata per oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, in Procura a Palermo. I pubblici ministeri hanno raccolto la testimonianza dell’onorevole Bernadette Grasso sentita come persona info ... livesicilia.it

Bernadette Grasso, la vicepresidente dell'Antimafia che trattava con il mafioso Vetro posti di lavoroAll’epoca dei fatti, Grasso non è un’esponente di secondo piano: deputata dell’Assemblea Regionale Siciliana dal 2022 con Forza Italia, sindaca di Capri Leone e, circostanza rilevante, dal 2023 è vice ... lasicilia.it

La vicepresidente dell’Antimafia regionale Bernadette Grasso, sentita dalla Procura di Palermo, ha ammesso di aver avuto contatti con il boss di Favara Carmelo Vetro, a cui era stata introdotta dall’ex eurodeputato Salvatore Iacolino - facebook.com facebook

