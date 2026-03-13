Mafia e corruzione Faraoni sul caso Iacolino | Addolorati ma la nostra azione resta efficace

I membri di un'organizzazione criminale e le accuse di corruzione sono al centro di un recente intervento pubblico. I rappresentanti hanno espresso dolore per alcuni eventi, ma hanno ribadito che le attività avviate con il governo sono ancora operative e non sono state compromesse. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione legata a questioni giudiziarie e di lotta alla criminalità.

L'assessore regionale alla Salute interviene sulla vicenda dell'inchiesta per concorso esterno che ha coinvolto il manager "Ci sono fatti dolorosi che accadono, ma che non possono eliminare l'efficacia dell'azione che con il governo Schifani abbiamo messo in campo con tanto impegno. L'obiettivo è quello di garantire ai pazienti e ai loro familiari standard assistenziali sempre più elevati, garantendo l'accesso alle cure in tempi ragionevoli e personale qualificato". Tangenti e voti in cambio di appalti: così l'agrigentino Iacolino e il burocrate palermitano aiutavano l'imprenditore mafioso AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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