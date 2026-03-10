Mafia e politica | il manager Iacolino accusato di corruzione

La Procura di Palermo ha convocato per venerdì prossimo un interrogatorio il neo direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino. La richiesta arriva nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti anche elementi legati a rapporti tra mafia e politica. Iacolino dovrà rispondere di accuse di corruzione in un caso che riguarda la sua attività professionale.

La Procura di Palermo ha notificato un invito all’interrogatorio per venerdì prossimo rivolto a Salvatore Iacolino, il neo direttore generale del Policlinico di Messina. Le accuse gravano su concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata, sostenendo che il manager avrebbe utilizzato la sua posizione per favorire incontri tra il boss Carmelo Vetro della famiglia di Favara e funzionari regionali di alto profilo. L’inchiesta si concentra sul ruolo di Iacolino come ex dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato regionale ed ex parlamentare europeo eletto con Forza Italia. Secondo gli inquirenti, queste relazioni sarebbero state messe a disposizione della criminalità organizzata per sollecitare vertici amministrativi dell’ASP di Messina su procedimenti indicati dal boss favarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

