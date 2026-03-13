Macron | Militare francese ucciso in un attacco a Erbil

Un militare francese è stato ucciso durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha comunicato il presidente Emmanuel Macron, precisando che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7o battaglione cacciatori alpini di Varces. La notizia è stata diffusa tramite il suo profilo su X.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Attacco con droni in Iraq: ucciso il soldato francese Arnaud Frion, Macron parla di ‘attacco inaccettabile’Chi era il soldato francese ucciso nell’attacco a Erbil Un attacco con droni nella regione autonoma del Kurdistan iracheno ha provocato la morte di... C’è stato un attacco contro la base militare italiana a Erbil, in IraqNella notte la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un attacco che non ha provocato vittime né feriti tra il... Contenuti e approfondimenti su Macron Militare francese ucciso in un... Discussioni sull' argomento Macron, un militare francese morto in un attacco a Erbil; Macron annuncia l'aumento delle testate nucleari francesi e una deterrenza avanzata con aerei in diversi Paesi europei: Per essere liberi bisogna essere temuti; Macron, un soldato francese ucciso in Iraq durante un attacco nella regione di Erbil; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele. Zelensky visita Bucarest prima di incontrare Macron a Parigi per discutere di pressione sulla Russia e pace duratura - facebook.com facebook Mentre a sinistra si aggrappano disperatamente a modelli stranieri — chi Macron, chi Starmer, chi Sánchez — la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata l’unica leader europea a presentarsi davanti al proprio Parlamento per riferire sulla crisi in Medio x.com