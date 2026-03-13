Attacco con droni in Iraq | ucciso il soldato francese Arnaud Frion Macron parla di ‘attacco inaccettabile’

Un attacco con droni nella regione autonoma del Kurdistan iracheno ha causato la morte di un soldato francese e il ferimento di altri militari. L’incidente si è verificato nella città di Erbil e ha coinvolto diverse forze militari presenti nella zona. Il governo francese ha confermato la perdita di uno dei propri soldati, mentre le autorità locali stanno indagando sull’accaduto.

Chi era il soldato francese ucciso nell'attacco a Erbil. Un attacco con droni nella regione autonoma del Kurdistan iracheno ha provocato la morte di un militare francese e il ferimento di altri soldati. La vittima è il sergente maggiore Arnaud Frion, appartenente al 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces, unità d'élite dell'esercito francese. A confermare la notizia è stato direttamente il presidente francese Emmanuel Macron, con un messaggio pubblicato su X. "È morto per la Francia", ha scritto il capo dell'Eliseo, esprimendo solidarietà alla famiglia del militare e ai suoi commilitoni. Dove è avvenuto l'attacco contro i militari francesi.