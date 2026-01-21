Traguardo storico per Mirabella Eclano e l’Irpinia Fruncillo FDI | Valorizzare ciò che unisce piuttosto che ciò che divide

Mirabella Eclano e l’Irpinia raggiungono un traguardo importante con la candidatura del progetto “L’Appia dei Popoli” tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028. Fruncillo di FDI sottolinea l’importanza di valorizzare gli aspetti che uniscono la comunità, contribuendo a rafforzare l’identità territoriale e promuovendo il patrimonio culturale locale. Un riconoscimento che testimonia il valore e il potenziale della regione.

L'ammissione del progetto "L'Appia dei Popoli" tra le dieci candidature finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 segna un passaggio rilevante per Mirabella Eclano e per l'intero territorio irpino. A sottolinearlo è Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d'Italia ad Avellino, che parla di un traguardo raggiunto per la prima volta da un Comune della provincia. «L'ammissione de "L'Appia dei Popoli" tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 rappresenta un risultato di grande valore non solo per Mirabella Eclano ma per l'intera Irpinia», afferma Fruncillo, richiamando quanto evidenziato anche dal sindaco della cittadina eclanese.

