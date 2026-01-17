Lutto in casa Fiorentina è morto Rocco Commisso | il messaggio di cordoglio di De Laurentiis

Il mondo del calcio e la Fiorentina piangono la scomparsa di Rocco Commisso, venuto a mancare all’età di 76 anni. La notizia, comunicata anche tramite un messaggio di cordoglio da parte di De Laurentiis, segna un momento di lutto per la società e i suoi tifosi, che lo ricordano come una figura importante e stimata nel panorama sportivo italiano.

Questa mattina il mondo del calcio e della Fiorentina si è svegliato con una terribile notizia. All’età di 76 anni è scomparso Rocco Commisso. L’imprenditore da tempo combatteva con una malattia negli USA e presto si sperava un ritorno in Italia. Dopo un periodo di cure, però, la famiglia ha lasciato la notizia attraverso i siti ufficiali del club. A rendergli omaggio, anche il suo caro amico Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis ricorda Commisso: il messaggio. Il patron azzurro ha voluto ricordare Commisso attraverso un messaggio pubblico sul suo profilo ufficiale di X. Il loro rapporto andava ben oltre all’essere semplici colleghi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lutto in casa Fiorentina, è morto Rocco Commisso: il messaggio di cordoglio di De Laurentiis Leggi anche: Fiorentina in lutto, morto il presidente Rocco Commisso Leggi anche: Lutto nel calcio: è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. È morto Rocco Commisso, tragico lutto in casa Fiorentina - Rocco Commisso è morto, addio al 76enne imprenditore americano di origini italiane. msn.com

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto - Il club ha annunciato la triste scomparsa del suo patron: "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com

Gravissimo lutto in casa Fiorentina: il presidente Rocco Commisso, da tempo malato, si è spento all’età di 76 anni. Ad annunciarlo il club e la famiglia con un comunicato ufficiale. - facebook.com facebook

Gravissimo lutto in casa Fiorentina: il presidente Rocco Commisso, da tempo malato, si è spento all’età di 76 anni. Ad annunciarlo il club e la famiglia con un comunicato ufficiale. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.