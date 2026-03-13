L' university party del JustMe Milano ridefinisce la notte studentesca
Il 17 marzo 2026, il JustMe Milano apre le porte a un grande evento dedicato agli studenti universitari, chiamato University Party. La serata si svolge nel locale di Milano, che diventa il centro di ritrovo per i giovani in cerca di divertimento e socializzazione. L'evento è programmato per il martedì notte e coinvolge un vasto pubblico di studenti provenienti dalla città.
Il martedì notte di Milano ha un solo nome e una sola destinazione. Il 17 marzo 2026, il Justme Milano si trasforma nel quartier generale degli studenti universitari con l'attesissimo University Party. Nella prestigiosa cornice di Via Luigi Camoens 2, ai piedi della Torre Branca, l'eleganza dello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
