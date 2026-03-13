L' university party del JustMe Milano ridefinisce la notte studentesca

Il 17 marzo 2026, il JustMe Milano apre le porte a un grande evento dedicato agli studenti universitari, chiamato University Party. La serata si svolge nel locale di Milano, che diventa il centro di ritrovo per i giovani in cerca di divertimento e socializzazione. L'evento è programmato per il martedì notte e coinvolge un vasto pubblico di studenti provenienti dalla città.