La notte di Bob Sinclar | party natalizio dance ai Magazzini Generali di Milano

Preparati a vivere una notte indimenticabile con Bob Sinclar ai Magazzini Generali di Milano. Un party natalizio dance che trasformerà la città in un luogo di festa, musica e energia. L’atmosfera sarà carica di ritmo e stile, per un evento che promette di accendere il cuore della movida milanese e regalare emozioni uniche sotto le luci del Natale.

Milano – "C'è tutto a Milano: la moda, il risotto, le donne.". Elenco che sembra un po' la versione elegante dei capisaldi del Piotta. Ma tant'è. Così Bob Sinclar, qualche tempo fa, nel video del remix "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà. Quello sì diventato un punto fermo di ogni festa che si rispetti. Anche a Natale. E infatti il dj (e produttore) francese torna in città proprio per festeggiare ai Magazzini Generali. Un p arty natalizio. Domani sera, dalle 23 all'alba. Insomma, si confermano di altissimo profilo le nottate in via Pietrasanta. Qui con un guru internazionale di una house parecchio spensierata, capace di scalare le classifiche mainstream di mezzo mondo.

