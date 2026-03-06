jason derulo ospite al justme milano il 6 marzo 2026 per un esclusivo live show con djset in una notte di musica e glamour

Il cantante Jason Derulo sarà ospite al JustMe Milano il 6 marzo 2026 per un live show accompagnato da un djset. L’evento si svolgerà in una delle location più prestigiose della città, promettendo una serata all’insegna della musica e del glamour. L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica e intrattenimento.

Il 6 Marzo, il JustMe Milano ospiterà il famosissimo JASON DERULO per un esclusivo live show, un djset di questa vera e propria superstar della musica, re del pop mondiale. Sarà un evento esclusivo che unirà l’eleganza di una delle location più prestigiose di Milano con l’energia di un’icona da miliardi di stream, un evento dal carattere internazionale che proseguirà sino a tarda notte. Assistere alle perfomance di Derulo è una vera e propria esperienza, un mix perfetto di glamour e musica internazionale, che attirerà un pubblico di influencer, modelli e appassionati del clubbing d’eccellenza, per un venerdì imperdibile, fatto di pura energia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

jason derulo a milano: la popstar internazionale arriva venerdì 6 marzo al just meMILANO – La capitale del glamour si prepara ad accogliere uno dei nomi più altisonanti del panorama musicale globale.

