L’indagine sul capo della Fed Powell | È una vendetta di Trump

La procura del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’indagine si concentra su presunti comportamenti o decisioni legate alla sua attività professionale. Le autorità stanno verificando eventuali irregolarità, senza ancora fornire dettagli specifici. La notizia ha suscitato attenzione nel settore finanziario e politico, evidenziando le tensioni tra istituzioni e figure di rilievo.

La procura statunitense del distretto di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Sotto accusa per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della Fed. Powell ha dichiarato che la settimana scorsa la Fed ha ricevuto citazioni in giudizio da parte della procura e una minaccia di incriminazione penale da parte del Dipartimento di Giustizia in relazione alla sua testimonianza al Congresso la scorsa estate sulla ristrutturazione. E ha affermato che l'azione legale era un pretesto per limitare l'indipendenza della Fed nel fissare i tassi di interesse.

