Lunedì arriva Nordio Oggi il Comitato di Picchi fa un incontro all’Airone

Lunedì si svolgerà a Grosseto un evento pubblico presso le Mura Medicee, incentrato sul referendum relativo alla riforma della giustizia. Oggi, invece, il Comitato di Picchi si riunisce all’Airone per discutere delle questioni legate alla stessa tematica. Nel frattempo, è previsto l’arrivo di un rappresentante importante, Nordio, nel corso della giornata.

GROSSETO Sarà la suggestiva cornice delle Mura Medicee di Grosseto, lunedì ad ospitare un importante momento di incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. L’appuntamento è alle 11 alla sala Eden e ospite d’onore dell’iniziativa sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio (foto), che interverrà in un dialogo dinamico per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì e i contenuti della riforma. Ai saluti istituzionali, affidati alla senatrice Simona Petrucci e al deputato Fabrizio Rossi, seguirà l’introduzione dell’avvocato Massimiliano Arcioni, presidente dell’Unione delle Camere Penali di Grosseto. Toccherà poi al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

