' No' alla Riforma Nordio della Giustizia | presentato oggi il Comitato provinciale

Oggi a Parma è stato presentato il Comitato provinciale Società civile per il No alla Riforma Nordio della Giustizia. L'iniziativa, svolta presso la Sala Arta di Via Treves, ha riunito rappresentanti locali per discutere le ragioni di un dissenso condiviso. La costituzione di questo comitato mira a informare e coinvolgere i cittadini, offrendo un punto di riferimento nel percorso referendario contro le modifiche proposte alla giustizia.

Un grande NO alla Riforma Nordio della Giustizia: è stato ufficialmente presentato oggi, nella Sala Arta di Via Treves a Parma, il Comitato provinciale Società civile per il NO nel referendum costituzionale, con una conferenza stampa in cui sono state dettagliate le ragioni per le quali ci si oppone alla riforma della giustizia Nordio. Sono numerose le realtà della società civile, i sindacati e i partiti che hanno aderito alla campagna per il sostegno al NO a livello provinciale, un fronte che potrà ulteriormente allargarsi nelle prossime settimane a tutti i soggetti in difesa della Costituzione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Riforma Nordio: presentato il comitato del “No” a Napoli Leggi anche: Riforma Giustizia, Comitato No: “Da Nordio polemica contraddittoria e infantile” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La riforma Nordio ha un impatto diretto nella vita concreta di tutti; Referendum Giustizia: firma per difendere la Costituzione!; La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Referendum: Comitato Società Civile per il No, superate 500mila firme. Referendum giustizia, raggiunte 500mila firme online contro la riforma Nordio - E’ stato raggiunto il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia alla petizione online lanciata dopo la richiesta di 15 cittadini. tg24.sky.it

Referendum giustizia, quali sono le ragioni del sì e del no - La riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio entra nella fase decisiva. policymakermag.it

REFERENDUM GIUSTIZIA, NASCE IL COMITATO DEL NO: “RIFORMA INACCETTABILE” - Nel video le interviste a: Mauro Sentimenti, Avvocato del Foro di Modena Alessandro De Nicola, Segretario Generale Cgil Modena Non una vera riforma della giustizia, ma una riforma della magistratura, ... tvqui.it

“La riforma Nordio mette a rischio il principio costituzionale dell’equilibrio dei poteri”, spiega il docente universitario e avvocato Enrico Grosso https://www.collettiva.it/copertine/italia/referendum-riforma-nordio-intervista-tk1mwhzu CGIL Confederazione Gene - facebook.com facebook

Riforma Nordio, D’Aluiso (Ordine Avvocati): «Giusto votare sì, cittadino più tutelato» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.