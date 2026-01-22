Giustizia il Comitato per il No arriva ad Agrigento | incontro pubblico alla Posta vecchia

Il Comitato per il No, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati, prosegue il suo percorso di sensibilizzazione con un incontro pubblico alla Posta Vecchia di Agrigento, dopo l’evento di Palermo al Rouge et Noir. L’iniziativa mira a favorire un confronto informato sui temi di giustizia e riforme, coinvolgendo cittadini e stakeholder locali in un dialogo aperto e costruttivo.

Dopo l'iniziativa ospitata al Rouge et Noir di Palermo, il percorso del Comitato per il No promosso dall'Associazione nazionale magistrati arriva anche ad Agrigento. Venerdì 23 gennaio alle 17 il teatro della Posta vecchia (salita Giambertoni, via Atenea) ospiterà un incontro pubblico aperto alla.

