LUCCA Prenderà il via sabato 21 marzo, alle 9.30, nell’ex ospedale psichiatrico “S.Maria di Fregionaia”, a Maggiano, la nuova edizione de “L’Ultima Chiave 3.0”, un nuovo percorso di narrazione scenica e musicale che accompagna i partecipanti all’interno di spazi aperti al pubblico per l’occasione. L’iniziativa, organizzata dal Centro Studi e ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi, in stretta collaborazione con la ASL, varie associazioni di volontariato e con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e sponsor, propone un itinerario artistico, scientifico e culturale di grande suggestione, in cui la storia dell’assistenza psichiatrica italiana e dell’ex ospedale psichiatrico di Lucca, a Maggiano, viene raccontata attraverso una narrazione teatrale intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’ultima chiave 3.0". Viaggio nell’ex manicomio

