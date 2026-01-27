Memoria la storia ritrovata nell' ex manicomio Prima pietra d’inciampo Scandicci VIDEO

Scandicci ha la sua prima pietra d’inciampo per ricordare le vittime dei campi di sterminio. È stata posata oggi, 27 gennaio, nel corso della giornata della memoria, alla Villa di Castelpulci. La pietra ricorda Rebecca Corinna Mieli, nata a Livorno il 19 febbraio 1866 e deceduta ad Auschwitz il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su memoria storia

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, a Castelpulci sarà posta la prima pietra d'inciampo di Scandicci.

A Scandicci, il ricordo delle vittime dei campi di sterminio si concretizza con l’installazione della prima pietra d’inciampo, un gesto simbolico per preservare la memoria e riflettere sull’importanza di combattere l’odio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su memoria storia

Argomenti discussi: 27 Gennaio - Giorno della Memoria 2026; Cecilia e la casa segreta, quando la memoria diventa racconto per le nuove generazioni; La ‘Cena’ ritrovata a Francavilla Fontana. Arte, Vangelo e memoria nel convento francescano; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio.

Giornata della memoria: i ragazzi di Villa Emma, una storia di persecuzione - Focus.itIn occasione della Giornata della Memoria raccontiamo la storia dei ragazzi di Villa Emma: 70 giovani ebrei di varie nazionalità messi in salvo nel modenese, tra il ’42 e il ’43. focus.it

Giorno della Memoria, su Rai Gulp la storia vera dei Giusti di Magenta. Il film Cecilia e la casa segretaUna lettera in una giacca vintage dà il via a Cecilia e la casa segreta, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp. I giovani Cecilia e David svelano la storia vera dei Molho, salvati a Magenta dai propri d ... orizzontescuola.it

Giornata della Memoria, la storia di una donna nata in un campo di concentramento https://tg.la7.it/cultura-e-societa/giornata-memoria-storia-donna-nata-in-campo-concentramento-27-01-2026-251617 - facebook.com facebook