Le Marche protagoniste nell' ultima puntata di Bell' Italia in viaggio | appuntamento il 27 dicembre su La7

Sabato 27 dicembre alle ore 16:00 su La7 va in onda l’ultima puntata del palinsesto 2025 di Bell’Italia in Viaggio, il programma condotto da Fabio Troiano e dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese.L’appuntamento sarà un viaggio nelle Marche, tra teatri storici, musica, arte e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Ultima puntata del 2025 di "Bell'Italia in viaggio": il programma di La7 conclude il suo 'Giro d'Italia' nelle Marche

Leggi anche: Ravenna e la Biennale di mosaico contemporaneo protagoniste a “Bell’Italia” su RaiTre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Karate protagonista a Fermo: Gran Premio Giovanissimi e Trofeo Marche; Mercato Serie A Gold: Artitzu al San Marino, Infante Jr al Parma Clima; «La mia libertà sulla due ruote». Andrea Boriani, 18 anni, è il protagonista della rubrica Next Gen dedicata ai talenti marchigiani di...; Doppio arrivo di mercato in casa Arcella, Campion e Granfo sono bianconeri.

SuperEnalotto boom nelle Marche: ad Agugliano e Macerata centrati due “5” per un totale di oltre 47mila euro - Nell’estrazione di martedì 25 novembre, come riporta Agipronews, con il SuperEnalotto sono stati centrati due “5” da da 23. corriereadriatico.it

Marche protagoniste ad Artigiano in Fiera: creatività, sostenibilità e regali di Natale “su misura” - Marche alla 30ª Artigiano in Fiera con 41 aziende tra cibo creativo e moda vegana, 2. rainews.it

Marche, cento studenti per 'Conoscere il Consiglio' - Giorni di visite nell ‘aula consiliare delle Marche a Palazzo Leopardi in Ancona, nell’ambito del progetto ‘Conoscere il Consiglio’, nato con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle ... msn.com

Riconoscimento UNESCO alla Cucina Italiana, le Marche protagoniste https://marcheinfinite.com/2025/12/19/riconoscimento-unesco-alla-cucina-italiana-le-marche-protagoniste/ - facebook.com facebook

Giornata delle Marche 2025 “Generazione Marche: i giovani protagonisti” Teatro La Fenice di Senigallia 10 dicembre 2025 – Ore 10.00 Registrati e partecipa all’evento: regione.marche.it/Giornata-delle… x.com