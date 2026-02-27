Pokémon Day 2026 | 30 anni di un fenomeno che ha conquistato il mondo

Il 27 febbraio 2026 si tiene il Pokémon Day, che segna i 30 anni di una delle saghe più note della cultura pop. La ricorrenza celebra tre decenni di videogiochi, cartoni animati e merchandise legati a questa serie. Il giorno viene dedicato a eventi e iniziative speciali in tutto il mondo. La celebrazione coinvolge fan di diverse età e background.

Il 27 febbraio 2026 il Pokémon Day celebra il trentesimo anniversario di una delle saghe più influenti della cultura pop contemporanea. Nato come videogioco per Game Boy, Pokémon è diventato un universo multimediale capace di attraversare generazioni, reinventarsi e conquistare ogni angolo del pianeta. Dalle cartucce per Game Boy al mito globale Tutto comincia il 27 febbraio 1996, quando in Giappone escono Pokémon Rosso e Pokémon Verde per Game Boy. L’idea di base è semplice ma rivoluzionaria: catturare, allenare e scambiare creature fantastiche. Dietro il progetto c’è Satoshi Tajiri, con il supporto di Nintendo e Game Freak. In pochi anni Pokémon diventa un fenomeno mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

