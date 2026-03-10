Lo scorso venerdì 6 marzo a L’Aquila, durante l’iniziativa Oltre Talks organizzata dall’associazione Oltre L’Aquila, si è svolto un dibattito tra un avvocato e un giudice riguardo al referendum sulla giustizia. L’evento ha visto confrontarsi le opinioni di queste due figure professionali in un confronto acceso, attirando l’attenzione sulla discussione pubblica in corso.

Un dibattito acceso ha animato lo scorso venerdì 6 marzo a L’Aquila, dove l’associazione Oltre L’Aquila ha lanciato Oltre Talks per affrontare il referendum sulla giustizia. Al centro della discussione vi sono stati l’avvocato Marco Ferrone e il dottor Riccardo Ionta, due figure chiave che hanno rappresentato posizioni opposte sulla riforma costituzionale in corso. La sala era gremita di cittadini desiderosi di capire le implicazioni del voto imminente, trasformando un evento locale in una piattaforma nazionale di confronto civile. Mentre i giuristi scambiano argomentazioni, la comunità aquilana dimostra come il dialogo pubblico possa essere uno strumento potente per decifrare complessità legislative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: avvocato e giudice si scontrano

